Vigilância Sanitária fiscaliza e orienta escolas municipais para o retorno das aulas presenciais

A equipe da Vigilância Sanitária iniciou, nesta segunda-feira, 19, a inspeção nas escolas da rede pública municipal de Penedo com o intuito de fiscalizar o cumprimento das normas de prevenção contra a Covid-19.

A fiscalização está relacionado com o retorno presencial de estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA), do 5° e do 9° ano matriculados em unidades da Semed Penedo. A rotina acadêmica voltará com restrições para evitar a disseminação do coronavírus.

A fiscalização da Vigilância Sanitária nas escolas verifica a parte estrutural e orienta sobre os protocolos sanitários a serem seguidos, como a amplitude das salas, marcações das cadeiras respeitando o distanciamento físico, fornecimento de álcool 70%, uso obrigatório de máscara e questionário diário sobre sintomas, com aferição de temperatura para entrada de alunos e colaboradores.

Além disso, é necessário manter o ambiente limpo e arejado, com janelas abertas.

De acordo com a Fiscal da Vigilância Sanitária, Fátima Vieira, é importante fiscalizar as escolas para verificar se elas estão aptas para receber os alunos com segurança.

“Estamos visitando as escolas do município para ver se estão adequadas para o retorno às aulas. Fizemos esse trabalho inicialmente com as escolas particulares a alguns meses atrás e agora, estamos visitando as escolas municipais que estão se adequando para o retorno presencial”, comenta Fátima Vieira.

As unidades da Semed Penedo devem se enquadrar no protocolo sanitário definido pelo órgão. Após o início das aulas, a equipe retornará aos locais para verificar se as normas estão sendo cumpridas.

