Vigilância Sanitária fiscaliza o cumprimento de medidas contra Covid-19 em Penedo

Com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas nos níveis estadual e municipal, para evitar a propagação do Novo Coronavirus (Covid-19), além de orientar a população e os empresários, a Vigilância Sanitária, órgão da Secretaria Municipal de Saúde, realiza visitas periódicas em estabelecimentos comerciais e bancários de Penedo.

De acordo com o Coordenador da Vigilância Sanitária Municipal, Ângelo Mendes, o trabalho inicialmente é educativo, visando informar sobre a importância de cumprir as normas que constam nos decretos municipal e estadual sobre o combate à transmissão da doença.

Porém, em caso de resistência no cumprimento da lei, poderá ocorrer a aplicação de multas estabelecidas no Código Tributário Municipal, assim como outras medidas cabíveis.

Para reforçar a fiscalização, funcionários da Vigilância Sanitária estiveram em agências bancarias e casas lotéricas, verificando o uso de álcool em gel ou a higienização das mãos dos clientes que adentram os locais e o respeito ao distanciamento mínimo de 1,5 metros, entre as pessoas, na fila de acesso.

A equipe da Vigilância Sanitária também visitou supermercados, mercadinhos e o Mercado Municipal da Carne para supervisionar o recebimento e a procedência de produtos.

Reunião com empresários

De acordo com Ângelo Mendes, durante as visitas os fiscais observam o distanciamento mínimo de 1,5m entre uma pessoa e outra nas filas, além do uso da máscara e disponibilização de álcool em gel.

As equipes volantes também observam os estabelecimentos que devem estar fechados, de acordo com o que foi estabelecido no decreto estadual, enquanto durar a pandemia.

O Coordenador da Vigilância Sanitária Municipal enfatiza que foi realizada uma reunião com todo o segmento empresarial penedense, com a presença também dos gerentes das agências bancárias, recebendo uma resposta positiva de todos com relação ao entendimento da necessidade das medidas adotadas.

Porém, parte da população usuária insiste em desrespeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metros, facilitando a propagação do coronavírus.

“Apesar de nossas orientações, muitos insistem em não obedecer. Nestes casos não teremos outra opção, a não ser multar os estabelecimentos que são os responsáveis por organizar o acesso e evitar aglomerações”, destacou.

Recentemente em Alagoas foram estabelecidas novas regras de combate ao Covid-19, a exemplo do uso obrigatório de máscara nas ruas, proibição de permanência em logradouros públicos e a permissão apenas de uma pessoa entrar nos estabelecimentos comerciais que estão autorizados a funcionar. Além de proibir o acesso a praias, rios, lagos, praças, entre outros, sendo mantidas as proibições anteriores.

