Vigilância Sanitária interdita avícola e apreende quase meia tonelada de alimentos

Uma avícola interditada e quase meia tonelada de carne bovina, suína e laticínios estragados em açougue foram o saldo de mais uma operação de fiscalização da Vigilância Sanitária (Visa) neste domingo (20), no bairro do Jacintinho.

De acordo com José Airton, coordenador da Visa na capital, a interdição da avícola foi das mais impactantes que ele já fez. Do começo do ano até agora, a Vigilância já interditou diversos estabelecimento por descumprimento das normas sanitárias e já apreendeu mais de 20 toneladas de alimento sem condição de consumo.

“O que vimos nessa avícola, hoje, chamou bastante a atenção, tendo em vista que o risco sanitário para a população era iminente e alto. Fezes, água e o frango para o abate tudo junto. Funcionários do local sem EPIs, facas e utensílios em geral sem a mínima condição de uso. Enfim, um local que trata de alimento, mas sem nenhum vestígio de higiene”, destacou o coordenador.

Os locais foram autuados, serão multados e têm o prazo de 30 dias para se adequar às orientações repassadas pelos fiscais, que retornam ao estabelecimentos para conferir se as exigências e adequações sanitárias foram cumpridas.

Fonte: Secom Maceió