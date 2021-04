Viih Tube aposta em sua eliminação: “Vou sair com 78%”

Viih Tube está disputando seu primeiro paredão do “BBB 21” e na madrugada deste sábado (24) confessou apostar em sua eliminação. Ela foi a mais votada da casa e foi parar na berlinda junto com Gilberto e Fiuk.

Enquanto curtia a festa, Viih Tube decidiu conversar com Gil. Ela, que indicou o economista ao paredão mais de uma vez, começou falando que o via na final do programa.

“Gil, você vai pra final. Você merece muito…. Todos nós, mas eu te vejo muito chegando lá. Você é muito esforçado. Você se dedica muito aqui dentro como se fosse o emprego dos sonhos. Calma, quem vai sair sou eu. Aceita que sou eu“.

Para ela o público deve estar a odiando, mas Gil declarou que a torcida dela deve estar se empenhando.

“Olha, os tuberzinhos estão votando em mim. Tô lascado. Tá um 48% a 48%. Vai empatar e desempatar no último minuto”, disse o brother.

Só que Viih Tube não está confiante e apostou: “Gil, eu vou sair. As duas torcidas vão se juntar e eu vou sair com 78%”.

Fonte: POPline