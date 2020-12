Visitas nos presídios são retomadas após 9 meses de suspensão

Suspensas desde março por causa da Covid-19, as visitas aos presos do Sistema Prisional de Alagoas foram retomadas na manhã deste sábado (12).

Para respeitar o protocolo de prevenção ao novo coronavírus, só foi permitida uma visita por mês, sendo apenas uma pessoa por preso, inicialmente. O visitante não pode ter menos de 18 anos ou mais de 60.

O governador Renan Filho (MDB) liberou as visitas aos presídios no último decreto de emergência com medidas restritivas contra o novo coronavírus.

Em junho houve restrição do envio de alimentos pelas famílias dos presos, o que provocou uma série de protestos por parte dos familiares.

A entrada de alimentos nos presídios também já foi retomada.

Fonte: G1/AL