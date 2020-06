Vitão fala sobre ataques que Luisa Sonza recebeu após clipe: “Absurdo”

Sem dúvidas, o clipe ‘Flores’, de Vitão com Luisa Sonza, deu o que falar. A dupla já havia feito sucesso na faixa, ‘Bomba Relógio’, do primeiro álbum da cantora, mas voltaram com tudo nesse novo trabalho. Infelizmente, a famosa foi alvo de comentários machistas e muitos ataques na web.

O vídeo no Youtube chegou em 47 milhões de visualizações, quase 2 milhões de likes, mas foi o número alto de deslikes que impressionou. Com poucos dias do lançamento, o clipe já tem 4,5 milhões de reprovação, se tornando o recorde no Brasil.

Questionado se esperava pelo sucesso, ele afirmou para a revista Quem: “Sim, eu imaginei. Por conta de tudo. A Luisa está em um momento profissional super bom e também pelo momento de sua vida pessoal. A polêmica [de deslikes] envolve o fim do relacionamento dela. Enfim, acabou gerando [repercussão] de uma forma incrível. Sempre confiei na música e achei um grande hit. Acreditei que daria certo”.

“Com certeza. Em apenas dois ou três dias, tornou-se o clipe com maior quantidade de ‘dislikes’ do YouTube brasileiro. Além disso, pelos comentários, a gente percebe facilmente o que acontece em nosso país e como o machismo é uma questão tão escrachada e que precisa de muita resolução porque as pessoas ainda pensam assim. É um absurdo. Não tenho o que dizer e nem me manifestei muito, porque a coisa acaba se explicando sozinha. É uma parada muito triste ver que isso ainda acontece, mas fico feliz também por estar fazendo parte disso, porque essas coisas podem ser um estopim também para uma mudança. Daqui para frente, as pessoas podem pensar e torço para que isso não aconteça mais. Fico feliz de ser em uma música minha e estar fazendo parte disso”, avaliou Vitão.

