Vítima de sequestro é resgatada após esconder celular e enviar localização para amigos

Um homem, de 27 anos, que não teve a identidade divulgada, foi resgatado de um sequestro na tarde desta segunda-feira, 07, no município de São Sebastião, interior de Alagoas. O homem foi encontrado na mala de um carro. Os sequestradores ainda não foram localizados.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF/AL), que atuou junto com a Polícia Militar, a vítima conduzia um veículo Toro, quando foi abordada por pelo menos três homens armados no povoado de Pindorama, no município de Coruripe. O condutor foi rendido e, então colocado na mala de um segundo carro de modelo classic, de cor prata e placa não informada, que dava apoio aos criminosos.

Neste momento, a vítima foi rápida e conseguiu esconder consigo um aparelho celular, através do qual entrou em contato com alguns amigos que acionaram as forças de segurança pública. Com o auxílio do GPS e da ferramenta de localização em tempo real de um aplicativo de troca de mensagens, foi possível encontrar onde homem estava.

Toda a ação durou cerca de duas horas, quando os bandidos que conduziam o classic perceberam a aproximação policial e resolveram a abandonar o carro em um trecho da na rodovia AL – 110 e fugir a pé. O carro da vítima seguia por outro caminho e não foi encontrado.

Apesar de assustado, a vítima estava fisicamente bem e não sofreu ferimentos. Ele foi conduzido à Maceió por um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do estado e já encontrou com a família. Antes ele foi acompanhado até a delegacia Regional de São Miguel dos Campos, para prestar depoimento.

Já os assaltantes conseguiram fugir por uma região de mata e estão sendo alvo de buscas, assim como o carro da vítima.

Em entrevista o secretário de Segurança Pública, Alfredo Mendonça de Gaspar, informou que a intenção do crime era roubar o carro. A vítima foi levada para que não acionasse a polícia, com a promessa de ser libertada logo depois. Ele explicou ainda que estratégia adotada pela polícia para liberação da vítima foi evitar que ele ficasse em perigo, por isso os criminosos não foram abordados e estão sendo perseguidos agora.

por Déborah Moraes – AL24horas