Vítimas de acidente com ônibus em MG são enterradas em Alagoas

Sob forte comoção, os corpos dos alagoanos vítimas da queda do ônibus de um viaduto de mais de 30 metros na BR-381 em João Monlevade, Minas Gerais, são enterrados nesta terça-feira (8). Dos 19 corpos, 14 foram levados para Alagoas, nas cidades de Mata Grande, Água Branca, Delmiro Gouveia e Pariconha.

Os corpos de Marcondes Teixeira de Lima, Amanda Lima Rodrigues, Izabel Cristina Melo Lima e Cícero de Oliveira Lima foram velados em cerimônia coletiva no ginásio da cidade de Água Branca (AL), onde foi celebrada uma missa. Parentes e amigos fizeram um cortejo até o cemitério.

Uma equipe da secretaria de Saúde do município fez o controle na entrada do ginásio para evitar aglomeração e exigir o uso de máscaras.

Em Delmiro Gouveia (AL), na noite de segunda-feira (7), ocorreu o sepultamento de Joelson Queiroz dos Santos. Ele tinha 57 anos e era pedreiro. Na manhã de terça, foram enterrados José Ricardo da Silva e Grazy Lima. Os enterros ocorrem no Cemitério Adonias Mafra de Queiroz.

Quatro corpos foram levados para São Paulo pela polícia e um outro foi retirado do Instituto Médico Legal (IML) André Roquete, em Belo Horizonte, pela própria família.

O ônibus da empresa Localima Turismo saiu de um povoado na zona rural de Mata Grande, em Alagoas, na manhã de quinta-feira (3) e ia para São Paulo (SP). A principal suspeita da causa do acidente é de falha no freio do veículo. Além dos 19 mortos, 27 pessoas ficaram feridas. O motorista sobreviveu ao pular do coletivo e nesta segunda (7) se apresentou à polícia para prestar depoimento.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), o veículo envolvido no acidente já foi autuado seis vezes em estradas que passam por Minas Gerais.

Fonte: G1/AL