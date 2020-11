Vitor Belfort provoca Anderson Silva e sugere revanche

Uma antiga rivalidade brasileira ganhou nova página nesta sexta-feira. Em entrevista ao site “TMZSports”, Vitor Belfort, atleta do ONE Championship, provocou Anderson Silva, que recentemente rescindiu contrato com o UFC, de olho numa revanche da histórica luta entre os dois em fevereiro de 2011. O lutador carioca também convocou o americano Chael Sonnen, já aposentado, para o cage.

O Anderson está vivendo daquele chute, então vamos lá. Eu quero Chael Sonnen, quero muito calar a boca dele. Nós poderíamos lutar uma vez, mas ele se viciou em esteroides. Estou bem com isso. Você pode usar o que quiser, Sonnen, eu vou te dar uma surra. A mãe do Chael vai torcer por mim, a família dele gosta do Vitor Belfort. Até mesmo a família do Chael não gosta dele ? disse Belfort.

Anderson e o UFC rescindiram neste mês o contrato de mais uma luta que ainda tinham. A companhia não desejava mais promover eventos com o astro, que indicou o desejo de continuar em atividade. O presidente do ONE, Chatri Sityodtong, entretanto, já afirmou que também não tem interesse em contar com “Spider” no seu quadro de atletas, fato que deve impedir a revanche histórica.

Anderson e Sonnen não são os únicos alvos de Belfort, conforme informado também ao “TMZ”. O “Fenômeno” ainda quer competir em um desafio híbrido de boxe e MMA com pugilistas como Roy Jones Jr, Evander Holyfield, Lennox Lexis e Wladimir Klitschko.

Fonte: GE