Vitória de Juliette faz Samsung esgotar estoque de celulares

Favorita ao prêmio de 1 milhão e meio de reais do BBB 2021, Juliette Freire, na última terça-feira (27), mostrou mais uma vez o motivo pelo qual já é considerada a nova queridinha do mercado publicitário.

A paraibana, que tornou-se líder pela primeira vez no reality por meio de uma prova patrocinada pela Samsung, conseguiu a façanha de fazer com que uma linha de celulares da marca se esgotasse após sua vitória.

O smartphone recebido de presente por Juliette após a Prova do Líder, de acordo com dados extraídos do site da empresa fabricante, custa cerca de 9 mil reais.

Nas redes sociais, diversos internautas repercutiram o “poder” da maquiadora.

Vale ressaltar que Juliette já está sendo disputada por empresas gigantes do mercado. Segundo o colunista Leo Dias, a Avon e a Boticátio entraram na briga pelo seu passe.

Existe uma fila imensa para anunciar em seu perfil no Instagram, no qual ela já deve faturar, assim que sair do programa, muito mais que o R$ 1,5 milhão oferecido pela Globo em premiação.

Sua equipe aguarda a saída da famosa para decidir quais serão os seus próximos passos e ainda não acertou com nenhuma das duas marcas, mas tem feito reuniões para discutir as propostas.

A Boticário, por exemplo, chegou a oferecer valores em torno de R$ 400 mil. A Avon, por sua vez, já possui uma relação com a sister, por ser patrocinadora do BBB, com várias ações entre os participantes.

