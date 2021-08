Você sabe como surgiu o café solúvel?

Com certeza você já deve ter experimentado o café solúvel, seja como uma bebida para esquentar e trazer energia ou até mesmo em preparações culinárias. Apesar de já estar implementado na nossa rotina, não muito tempo atrás era apenas uma novidade.

Descubra nesse post mais sobre a história do café solúvel e o que algumas mãos brasileiras tiveram a ver com a produção dessa bebida !

Por que o café solúvel foi criado?

Na época de 1920, o Brasil produzia café em excesso, isto é, a produção dos grãos era muito superior à demanda de consumo. Chegou a ser tão desvalorizado que, com a quebra da bolsa de Nova York em 1929, incontáveis sacas foram queimadas com a intenção de diminuir os estoques e preservar, mesmo que minimamente, o valor do produto.

Com a economia fortemente abalada, um representante do Departamento Nacional do Café foi enviado até a Suiça para conversar com o presidente da Nestlé. O pedido era que desenvolvessem um café que se conversasse por mais tempo, mas que ainda preservava o sabor e aroma característicos. A Nestlé foi incubada da tarefa, porque, pouco tempo antes, já tinha criado o leite em pó, garantindo maior validade desse produto.

Nescafé é o primeiro café solúvel

Em 1937, o laboratório encarregado pela Nestlé para a criação do café solúvel conseguiu lançar o produto, que foi sucesso na Europa logo nos primeiros anos de comercialização. Por isso, em 1939 surge o NESCAFÉ, a primeira marca de café solúvel da história, que ganhou espaço tanto nos países europeus quanto nos Estados Unidos. Tanto que, durante a Segunda Guerra Mundial, o café solúvel também fez parte da dieta dos soldados americanos.

Porém, não chegou em terras tupiniquins até 1953, por causa da composição química. O Brasil apenas aceitou o pó solúvel quando a composição era puramente café puro, sem aditivos. Hoje o café solúvel já se popularizou em diversos países e faz parte da rotina trazendo praticidade.

Como preparar café solúvel?

Aproveite o café solúvel puro, com a medida de três colheres de sopa para um litro de água quase fervente, a aproximadamente 92ºC. Também pode ser preparado como um cappuccino, com café solúvel, leite e achocolatado. Aproveite como acompanhamento, pão de queijo ou bolacha waffer.

Gostou de conhecer mais sobre a história do café solúvel? Que tal continuar lendo mais sobre culinária enquanto o prepara? Compartilhe também com os amigos que possam gostar do conteúdo!