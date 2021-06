volante Olívio é anunciado como novo reforço do ASA

A diretoria executiva da Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) acertou, nesta terça-feira (1°), a contratação do meia Olívio, de 33 anos, ex-CRB, para a disputa da Série D do Brasileiro.

No último domingo (30), o atleta já havia usado o Instagram para comunicar seu desligamento do CRB. Na postagem, o jogador destacou o tempo que vestiu a camisa regatiana e agradeceu o apoio da torcida.

”Agora chegou o momento de partir. Tenho certeza que vou sentir muita falta da nação e de todos os funcionários do clube, que sempre me trataram com muito carinho. Saio com a cabeça erguida porque sei que fui vencedor e lutei até o fim vestindo o nosso manto vermelho e branco. Obrigado, Clube de Regatas Brasil. Obrigado a todos do fundo do meu coração… Espero que não seja um adeus, mas sim um até logo.“

Olívio chegou ao CRB em 2014. Com boas atuações e muita raça em campo, logo se tornou ídolo. Em 2016, foi pego no exame antidoping e precisou cumprir quatro anos de suspensão. Voltou em dezembro do ano passado, contra o América-MG, pela 31ª rodada do Brasileiro.

O atleta foi um dos pedidos do técnico Ademir Fonseca para a continuidade dos trabalhos na temporada.

Confira a ficha técnica completa:

Nome: Olívio Aparecido da Costa;

Data de nascimento: 21/12/1987 – 33 anos;

Natural de: Presidente Epitácio – São Paulo;

Último clube: CRB (2014-2021).

com Assessoria