Walder Lima se afasta do Rádio para concorrer a uma vaga no legislativo de Penedo

Nesta sexta-feira, 07, Walder Lima participou pela última do Programa Grande Rio Esporte da Rádio Grande Rio FM (99,1). O motivo do afastamento é que Walder Lima irá concorrer a uma das 15 cadeiras no legislativo municipal de Penedo nas eleições deste ano.

Walder Lima afirmou que é pré candidato a vereador por Penedo pelo partido PROS e que estava se afastando do programa esportivo. Durante sua fala, Walder Lima, que é filho do professor e radialista Valdi Fernando falou um pouco da sua profissão como gerente de rede na empresa Prestek Internet e também destacou sua passagem como repórter esportivo, onde trabalhou em todas as rádios de Penedo (Penedo FM, Grande Rio FM, AM São Francisco e Francês FM).

Walder Lima, que é formado em Administração e pós graduado em Gestão de Pessoas, é um jovem que se eleito for vai lutar pelo interesse da população penedense.

“Iremos lutar com unhas e dentes para ver o nosso povo crescer e ter uma vida digna”, disse Walder Lima.

As convenções partidárias em todo território nacional acontecerão de 31 de agosto até 16 de setembro. Já as eleições serão dias 15 e 25 de novembro, primeiro e segundo turno respectivamente.

por Redação