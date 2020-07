Walder Lima se afasta do rádio para disputar eleição municipal em Penedo

O locutor, Walder Lima, anunciou seu afastamento do programa Grande Rio Esporte da Rádio Grande Rio FM (99,1). O motivo é que ele irá disputar as eleições municipais deste ano em Penedo.

Walder Lima, que é filiado ao PROS (Partido Republicano da Ordem Social) irá concorrer a uma das 15 cadeiras do Legislativo municipal.

Durante sua vida profissional no Rádio este ano, Walder Lima ganhou público e notoriedade por seus comentários contundentes e realistas. Este ano vai ficar marcado pela Pandemia do novo Coronavírus e a Saúde também foi pauta no programa esportivo da Rádio. Em seus comentários, Walder Lima, sempre enfatizou a necessidade de ter mais ações em Penedo para o combate do vírus. Ele também cobrou das autoridades locais a fiscalização de pessoas nas entradas de Penedo e a instalação de UTIs.

por Redação