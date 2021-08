Walkyria Santos não consegue ir ao enterro do filho

Enfrentando a dor da morte de Lucas, seu filho de 16 anos, Walkyria Santos não conseguiu ir ao enterro do jovem nesta quarta-feira (04). Em conversa com a Quem, Vittor Melo, noivo da cantora, explicou que ela está extremamente abalada.

Para quem não sabe, Lucas foi encontrado morto em casa, em Natal (RN). O garoto tirou a própria vida depois de receber comentários homofóbicos por um vídeo que publicou no TikTok.

“Ela não conseguiu ir ao enterro [cemitério Vila Flor, em Macaíba, Região Metropolitana de Natal, às 10 horas de quarta (4)]. Está péssima“, disse o empresário, que contou que a famosa só conseguiu ir ao velório do menino, no Centro de Velório São José, em Natal, na noite de terça-feira (03).

A assessoria da famosa ainda contou que Bruno, de 20 anos, e Maria Flor, de 10, filhos de Santos, também estão muito tristes pela perda do irmão.

Vale lembrar que no Instagram Walkyria fez um desabafo após a morte do filho. “Hoje, dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho, uma dor que só quem sente vai entender. E isso é sobre o último post que eu havia feito, os comentários”, iniciou.

“Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas fossem achar engraçado, mas não acharam, como sempre as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão“, declarou a cantora.

“Mas estou aqui como uma mãe pedindo para que vocês vigiem e fiquem alerta. Eu fiz o que pude. Ele já tinha mostrado sinais, eu já tinha levado a psicólogo, mas foi isso, foram só os comentários na internet, nesse TikTok nojento que fez (sic) que ele chegasse a esse ponto”, completou. “Eu estou desolada. Que Deus conforte o coração da minha família e que vocês vigiem que a internet está doente”, disse Santos, abraçando um casaco do filho.

