Web pede expulsão de Gizelly após atitude com brothers

Mais um participante do BBB 2020 virou alvo de internautas. Na madrugada desta quinta-feira (27), Gizelly chegou aos trending topics, com usuários do Twitter pedindo sua expulsão. O motivo? A sister deu tapas no bumbum de Pyong e Daniel.

Alguns perfis divulgaram vídeos (veja abaixo) na rede social que mostram o momento em que a sister se aproxima e dá tapinhas no bumbum de ambos e sai andando, durante a festa.

Uma outra publicação, inclusive, mostrou quando Pyong ficou irritado com o comportamento da companheira de confinamento, dizendo que ela já bateu nele “três vezes” após beber demais.

O caso tem dividido opiniões no Twitter, com muita gente, inclusive, acusando os haters de Giselly de forçarem a barra e lembrando de outros casos que poderiam ter resultado na punição máxima do BBB 2020.

Cabe lembrar que alguns participantes já passaram por polêmicas dentro do confinamento e permaneceram no jogo, como Petrix, Pyong e Daniel.

Fonte: RD1