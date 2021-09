Wesley Safadão depõe sobre vacinação irregular

O cantor cearense Wesley Safadão foi ouvido nesta quarta-feira (15), pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor), que investiga irregularidades na vacinação do cantor contra a Covid-19 e a suposta vacinação irregular da digital influencer Thyane Dantas e da produtora do artista, Sabrina Tavares.

O veículo de Wesley chegou ao Complexo de Delegacias Especializadas, onde fica o prédio da Decor, no Bairro Aeroporto, em Fortaleza, por volta das 10h e saiu cerca de uma hora depois. O cantor estava acompanhado de um advogado. A produtora dele também foi ouvida.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) afirma que duas pessoas foram ouvidas, na manhã de hoje (15), referente ao inquérito policial que apura irregularidades na vacinação do cantor, a mulher e uma assessora do músico. Ainda conforme a polícia, o inquérito policial está em fase de conclusão. “Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais”, disse a polícia.

O inquérito que investiga a vacinação de Safadão, Thyane e Sabrina foi aberto pela polícia no dia 15 de julho, uma semana após os três receberem o imunizante em um dos pontos de vacinação da capital.

Thyane Dantas furou a fila da vacina contra a Covid-19 em um shopping de Fortaleza mesmo sem estar na faixa etária determinada como público-alvo pela Prefeitura. Ela tinha 30 anos de idade, e o recorte de aplicação era para pessoas com 32 anos ou mais. Ela também não estava agendada para receber o imunizante, prática utilizada no município para regular a vacinação.

Já Wesley Safadão e a produtora Sabrina Tavares estavam agendados para serem vacinados no dia 8 de julho no Centro de Eventos, mas foram a outro posto de vacinação, o mesmo em que Thyane foi vacinada. O Ministério Público apura se eles se dirigiram a outro local para escolher o imunizante. Casos desse tipo ficaram popularmente conhecidos como de “sommeliers de vacina”, prática questionada por especialistas.

A sindicância que apura a vacinação irregular da influenciadora digital Thyane, mulher do cantor, foi concluída pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que encontrou irregularidades nas ações de três colaboradores do poder municipal, uma servidora pública e dois funcionários terceirizados.

Segundo a pasta, as apurações internas apontam possível crime de corrupção passiva por parte de três colaboradores da Prefeitura de Fortaleza. A decisão foi assinada pela secretária municipal da Saúde, Ana Estela Leite, e publicada no Diário Oficial do Município de 6 de setembro.

Investigação do Ministério Público

O trio também é investigado pelo Ministério Público do Ceará, que ouviu 11 pessoas nos dias 12 e 18 de agosto. Entre os inquiridos estão o próprio cantor, a esposa e a produtora, além de alguns servidores públicos.

À época o Ministério Público informou que as investigações sobre o caso continuavam em andamento, e o prazo para conclusão do processo de apuração é de 90 dias, conforme resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Wesley e Thyane negaram qualquer irregularidade afirmando que ela havia recebido vacinas da “xepa”, como ficou conhecida a sobra de imunizantes do dia. A Prefeitura de Fortaleza negou a versão, dizendo que não havia aplicação de doses de “xepa” no horário em que eles foram imunizados. Quando eles voltaram a ser procurados, não quiseram se manifestar sobre o assunto. A produtora Sabrina Tavares não respondeu aos questionamentos.

Como ocorre a vacinação em Fortaleza

Em Fortaleza, os moradores têm de se cadastrar em uma plataforma para receberem a imunização, mas o dia e horário são agendados e comunicados pela prefeitura.

Apenas quem está agendado pode se vacinar em determinado dia, exceto se tiver mais de 50 anos ou faltou à vacinação por estar doente ou por ter sido vacinado contra a gripe, mediante comprovação, e ainda se estiver no limite do prazo para receber a segunda dose de AstraZeneca.

Fonte: G1/CE