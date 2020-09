Wesley Safadão e sua ex, Mileide Mihaile, travam novo embate na Justiça

Mileide Mihaile , influenciadora digital e mãe do primogênito do cantor Wesley Safadão , está sendo investigada pelo delito previsto no artigo 232, da Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento”.

As acusações são de Safadão, que entrou com uma notícia-crime contra a ex na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, alegando exposição do filho do ex-casal a um ambiente inapropriado para sua idade.

o documento, que foi elaborado pelos advogados do cantor , a defesa de Safadão afirma que a festa de Halloween promovida por Mileide, em outubro do ano passado, não era apropriada para menores de idade.

“Não era, de forma alguma, apropriado para crianças, pois, além de estar sendo oferecida bebida alcoólica, estava tocando músicas de cunho pejorativo e danças sensuais – restando claramente que era um lugar para maiores de 18 anos, e não para menores incapazes”, diz um trecho da denúncia, que contém ainda algumas fotos de convidados do evento dançando funk até o chão e de um carrinho de drinks. O documento diz também que o local “se tornou uma ameaça à integridade moral e psíquica do menino”.

A notícia crime de Safadão também cita detalhes das fantasias de Yhudy e Mileide que, na ocasião, se vestiram dos vilões Alerquina e Coringa . As fantasias em questão chegaram a gerar polêmica nas redes sociais após Mileide compartilhar um vídeo em que ela e Yhudy aparecem segurando armas de brinquedo que configuravam como acessório de seus respectivos looks temáticos. O documento, então, ressalta o fato da criança ter posado, na presença da mãe, com a arma de brinquedo de forma a “insinuar que estava atirando em alguém”.

Os advogados do artista alegam que estes fatos “violam frontalmente diversos preceitos e garantias previstas na Constituição Federal de 1998 e no Estatuto da Criança e do Adolescente”. Por fim, a notícia crime ressalta que Safadão em nada iria se opor à festa se a mesma “tivesse ocorrido dentro dos limites razoáveis para uma festa direcionada a crianças, afinal, seu filho tem todo o direito de se divertir e festejar com os amigos, desde que seja um ambiente tranquilo e saudável para o seu desenvolvimento”.

O documento ainda reúne depoimentos das partes envolvidas, incluindo o de Yhudy, que chegou a ser enviado ao Juizado Especial Criminal. Os depoimentos agora estão nas mãos do juiz para agendar audiência preliminar, na tentativa de transação penal, que é uma espécie de conciliação entre o Ministério Público e Mileide. Caso esta conciliação seja concretizada, a pena, que é de detenção de seis meses a dois anos, poderá ser convertida em penas alternativas, que não impliquem em privação de liberdade, como multa ou prestação de serviço comunitário por exemplo.

Mileide Mihaile e Wesley Safadão possuem a guarda compartilhada de Yhudy, que recebe mensalmente 40 salários mínimos de pensão do pai. Procurada, a assessoria de Mihaile não retornou o contato até o fechamento desta matéria.

Fonte: IG