Wesley Safadão é um verdadeiro camaleão! O cearense já surpreendeu com seus estilos de cabelo: comprido, com topete e agora, apostou em um curtinho básico. Satisfeito, o cantor resolveu compartilhar o new look com os seguidores de plantão.

“Um certo dia resolvi mudar”, destacou na legenda de seu Instagram.

Os fãs aprovaram a transformação:

“Coisa mais linda é essa”, “Seu lindo”, “Eu amei”, “Ficou gato”, “Ficou show”, foram alguns dos comentários.

Fonte: Terra