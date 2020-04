Wilson Witzel anuncia que está com o novo coronavírus

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), anunciou em um vídeo postado em redes sociais nesta terça-feira (14) que está com o novo coronavírus. Witzel disse que continuará trabalhando do Palácio Laranjeira, a residência oficial do governador, seguindo “restrições” e “recomendações médicas”.

“Peço mais uma vez para que fiquem em casa porque a doença, como todos podem estar percebendo, não escolhe ninguém, e o contágio é rápido. Muito obrigado”, completou.

Autoridades infectadas

Além de Witzel, outras autoridades do estado e de municípios do Grande Rio já anunciaram que estão com a Covid-19. Após vários secretários testarem positivo, o prefeito Marcelo Crivella também foi testado e o resultado deu negativo.

Fonte: G1