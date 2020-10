Xandão e Jatobá testam positivo para Covid-19 e desfalcam o CRB

Sofrendo com muitos desfalques durante a temporada, o CRB teve mais uma má notícia nesta quinta (29). O zagueiro Xandão e o volante Carlos Jatobá testaram positivo para a Covid-19 e o número de infectados no Galo chegou a nove.

Os dois atletas se juntam aos laterais Reginaldo Lopes e Hugo; aos zagueiros Gum, Reginaldo Júnior e Thalisson Kelven; ao volante Moacir; e ao atacante Safira como desfalques por Covid.

Além dos atletas que testaram positivo, o CRB não contará com Igor Cariús, com uma torção no tornozelo, e Pablo Dyego, que lesionou a coxa na vitória sobre a Ponte Preta na última rodada. O clube já viajou para Cuiabá, porém, não foi divulgada lista de relacionados para a partida de sábado (31).

O CRB se encontra na 7ª posição na Série B, com 26 pontos, somente dois a menos que o Juventude, primeiro time do G-4. O próximo compromisso do Galo é contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, no próximo sábado (31), às 22h.

por Rafael Reis/Gazetaweb