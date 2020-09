Xuxa, Angélica e Eliana se reencontram e web vibra

A infância de milhares de crianças foi representada em uma foto. Isso porque Xuxa Meneghel, Angélica e Eliana se reencontraram, neste domingo, após vários anos e mostraram um momento de muita descontração.

As três loiras, que se dividiam em programas infantis na TV nos anos 1990 e 2000 e, inclusive, já foram alvos de boatos sobre rivalidade, fizeram um jantar para lá de especial ao lado seus suas famílias. Além disso, posaram para fotos e gravaram vídeos juntas.

“Saio muito pouco, sou considerada pelos meus amigos uma pessoa estranha…mas quando saio e encontro as pessoas que eu gosto, eu fico tão feliz…viro criança de novo. E você olhando essa foto, virou criança?“, escreveu a eterna “Rainha dos Baixinhos” na legenda de uma foto.

Na imagem, além das apresentadoras aparecem também Luciano Huck, marido de Angélica, e Junno Andrade, namorado de Xuxa. Em outro vídeo, as três estão deitadas no show com as cabeças próximas e rindo muito.

“Então, se eu não consigo com a foto anterior, com essa eu consigo. Tenho certeza que consigo escutar um coro de ‘vou de táxi’, ‘os dedinhos’, porque ‘todo mundo tá feliz”, disse a contratada da Record.

Eliana repostou o mesmo vídeo e garantiu que elas fizeram exames para detecção da Covid-19 antes de se encontrarem: “Foram horas sem ninguém pegar o celular algo raro nos dias de hoje, mas antes de ir embora deu nisso [o vídeo publicado nas redes]”.

A loira ainda fez questão de agradecer Angélica, Luciano e os filhos por recebê-los, e Xuxa e Junno pelo sushi vegano. “Próximo encontro vai ser em São Paulo, tá?”, completou a famosa, que mora em São Paulo, mas passou o final de semana no Rio.

Fonte: RD1