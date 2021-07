Xuxa banca custos de internação do ex Luciano Szafir

Depois de idas e vindas, Xuxa Meneghel terminou o relacionamento com Luciano Szafir em 2009. Sasha pode ter sido uma ponte que ajudou ao ex-casal manter um relacionamento amistoso, tanto que a eterna rainha dos baixinhos se dispôs a arcar com os custos financeiros da internação do ex-marido.

De acordo com a IstoÉ Gente, foi a mãe de Sasha Meneghel que ajudou voluntariamente nas despesas do pai de sua filha, que precisou dar entrada no Hospital Samaritano e depois ser transferido para o Copa Star, no Rio de Janeiro (RJ).

O famoso testou positivo para o novo coronavírus no dia 22 de junho e seu estado de saúde foi se agravando. Szafir precisou ser intubado, mas seu quadro melhorou e ele apareceu num vídeo sendo alimentado pela atual esposa, Luhanna Melloni: “Primeira vez que está comendo em uma semana, né amor?”. O paciente também falou: “Oi, gente. Resolvi fazer esse vídeo para mostrar que eu estou vivo e para agradecer”.

Xuxa, antes disso, tinha escrito um texto pedindo que seus fãs orassem para o ator e apresentador, criticando a lentidão do governo em conter a pandemia da Covid-19:

“A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não à Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe). Fico indignada, e desejando muito que o Dr Pantoja e sua equipe nos dê uma ótima notícia. Por favor rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso”.

A publicação ainda afirmou que a loira ainda fez as pazes com a mãe de Luciano, a Beth Szafir, depois de boatos que as duas não se davam bem. A veterana, por sinal, tem diferenças declaradas com Sasha, sua neta.

Fonte: RD1