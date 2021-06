Xuxa chora ao tomar primeira dose de vacina contra a covid-19

Xuxa Meneghel, de 58 anos, usou o seu Instagram, nesta sexta-feira (4), para compartilhar o momento em que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. Ao receber o imunizante, a apresentadora se emocionou.

A vacinação dela ocorreu na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro. “É uma mistura de tudo, sei lá, felicidade, com dever cumprido comigo e com pessoas que eu gosto, uma mistura de muita coisa”, afirmou a loira.

“A gente ouve tanta coisa que não vai sair, que não vinha e saiu, está aqui no meu braço. Que bom que chegou meu dia, minha idade, graças a Deus”, seguiu a ex-apresentadora da Record.

Ao final do vídeo compartilhado por ela, a comunicadora agradeceu os profissionais de saúde do local, com quem posou para uma foto.

Xuxa aproveitou as postagens para alertar os seus fãs sobre a pandemia e pedindo pela vacina. A loira ainda fez questão de criticar quem não pretendia se imunizar contra a covid-19.

“Nunca tomamos vacina perguntando se tinha contraindicação, apenas tomávamos. Ouvi muita gente dizendo que não vai tomar, que Deus proteja a todos nós, pois isso é um sinal de que nada vai mudar”, escreveu a apresentadora.

Recentemente, em um podcast da revista Marie Claire, a Rainha dos Baixinhos abriu o jogo sobre vários assuntos e disse que não quer mais ser alguém que se silencia diante de assuntos pertinentes à sociedade.

“Antigamente era muito fácil ser apolítica, mas no mundo que a gente está vivendo, com o presidente falando essas coisas… Se você se cala, está concordando com ele”, disparou.

Em seguida, falou sobre levantar a bandeira do veganismo e assumiu: “O veganismo melhorou demais meu sexo com o Ju”. Ela disse que não tem tempo ruim para os dois e enfatizou:

“Tem homem que reclama que está com dor de cabeça, preocupado com a pandemia ou cansado… Tudo para não transar. Aqui em casa é o contrário. Se a gente viaja, se a gente não viaja, se a gente tá cansado, se a gente não tá cansado, se a gente vê televisão, se a gente não vê televisão… Tudo é motivo para comemorar com uma transa.”

Fonte: RD1