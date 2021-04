Xuxa é detonada na web após dizer que queria ser negra

Xuxa Meneghel gerou mais uma polêmica após conceder uma entrevista a Taís Araújo, no programa Superbonita, do GNT. A apresentadora foi duramente criticada na web após afirmar que gostaria de ser negra em uma próxima geração.

“Taís, eu gostaria de vir com a sua cor, seu cabelo, sua pele“, frisou Xuxa, ao ser questionada sobre como gostaria de ser em uma próxima vida. A esposa de Lázaro Ramos rebateu: “Ser preta não é mole não. Depois te conto o que é vir preta nesse país e nesse mundo“.

A loira então continuou: “Eu ia me amar muito, ia me olhar no espelho toda hora“. A atriz então complementou: “Eu também me amo, mas o problema não sou eu. É o mundo lá fora“.

Em seguida, Meneghel reforçou: “Quando eu olho as pessoas com a cor da sua pele, o seu cabelo… Eu tenho pouco cabelo. Tenho uma pele que queria muito que fosse dourada, morena, negra. Se pudesse escolher, queria vir assim“. Para finalizar o assunto, Araújo afirmou: “Pede pra vir com o espírito preparado pra aguentar bomba também“.

Nas redes sociais, a declaração virou um dos assuntos mais comentados da web. “A Taís foi muito paciente, eu teria deixado ela falando sozinha“, reclamou uma. “Alguém interdita essa mulher“, pediu outro. “Cada vez sinto mais vergonha de ter crescido fã da Xuxa“, lamentou mais um.

Cabe lembrar que, recentemente, a eterna Rainha dos Baixinhos foi criticada após afirmar que desejava que os presidiários fossem utilizados para fazer testes de produtos ao invés de realizarem esse tipo de processo com animais.

“Eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas, desumano… Na minha opinião, existem muitas pessoas que fizeram muitas, muitas coisas erradas e estão aí pagando pelos seus erros num ad eternum, para sempre em prisões. Poderiam ajudar nesses casos“, afirmou na ocasião. Ela então acrescentou: “Pelo menos serviriam para alguma coisa antes de morrer, para ajudar a salvar vidas“.

“Aí vai vir um pessoal dos Direitos Humanos e dizer que ‘não, eles não podem ser usados’. Mas acho que se são pessoas que está provado que irão passar sessenta anos na cadeia, cinquenta anos na cadeia e que irão morrer lá, acho que poderiam usar ao menos um pouco da vidas delas para ajudar outras pessoas. Provando remédios, vacinas, provando tudo nessas pessoas“, completou.

Após diversas acusações e repercussões negativas, Xuxa chegou a pedir desculpas.

Fonte: RD1