Zé Carlos é preso em Maceió acusado de agressão à mulher

O jogador de futebol José Carlos Ferreira Filho – o Zé Carlos, ex-atacante do CRB – foi preso na madrugada deste sábado (29), acusado de agressão a uma mulher em Maceió. De acordo com informações da polícia, o atleta teria agredido a mãe de um de seus filhos e foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar, sendo encaminhado à Central de Flagrantes, no bairro do Farol.

Segundo uma fonte, a vítima teria pulado do veículo em movimento em que estava com o jogador, para fugir das agressões. Ela – que não teve o nome revelado – acabou sofrendo vários arranhões nas pernas e nos braços. Zé Carlos deve ser indiciado com base na Lei Maria da Penha.

No boletim de ocorrência divulgado diariamente pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, há o registro de uma agressão contra a mulher, mas não constam nomes da vítima e nem do agressor. A reportagem tentou entrar em contato com representantes do jogador, mas até o momento ninguém quis se pronunciar sobre o caso.

Zé Carlos, de 38 anos, vestiu a camisa do CRB nas temporadas de 2004, 2005, 2015, 2016, 2017 e 2019, quando deixou o clube. Ao todo, disputou de 114 jogos pelo Galo e fez 52 gols. Na temporada deste ano, o jogador defendeu o Murici, atuando apenas em cinco partidas e marcando um gol.

Ao sair do Murici, Zé Carlos usou suas redes sociais para agradecer ao clube por ter lhe aberto as portas. “Agradeço também a cada um que faz parte desse clube dos maiores aos menores cargos e aos companheiros de trabalho. Obrigado por tudo que Deus os abençoe”, escreveu.

Fonte: Gazetaweb