Zezé Polessa e Miguel Falabella pegam covid-19 em teatro

Os atores Zezé Polessa e Miguel Falabella pegaram covid-19 ao participarem da peça “A Mentira”, durante o Festival Cortinas Abertas, no último dia 13, em São Paulo.

Polessa contou que estava recolhida desde março, mas voltou à atividade justamente para a peça. Ela sentiu os primeiros sintomas pouco tempo depois das apresentações e atualmente faz quarentena em sua casa, no Rio.

A atriz gravou um vídeo em seu Instagram, reproduzindo o apelo de uma médica do Hospital das Clínicas, que chama atenção para o fato de os hospitais terem voltado a lotar em São Paulo. Ela reforça o pedido para que as pessoas usem máscaras, mantenham distanciamento e evitem aglomerações, saindo o menos possível. Curiosamente, Zezé não fez menção ao fato de que contraiu o coronavírus.

Já Falabella abordou o teste positivo em vídeo também publicado no Instagram. Ele disse que se recupera bem, no apartamento que mantem em São Paulo, e se descreveu “assintomático”. “Tive um leve mal-estar”, relatou. “Estou bem, em quarentena e esperando essa onda passar, ansioso pelo retorno da vida [normal] como todos”.

A equipe da peça, bastante compacta, usou máscaras enquanto se preparava e fez testes rápidos antes das apresentações, comprovando que não estavam contaminados na ocasião. Ninguém viajou no mesmo avião, o que, segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, levou à conclusão de que contraíram o vírus no Teatro Santander, que tem capacidade para 800 pessoas e tinha metade disso na plateia.

Fonte: Terra