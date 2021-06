Zico recebe presentes de Gabigol após feito na Libertadores

Principal ídolo da geração atual do Flamengo e chamado de “Príncipe da Nação”, Gabigol fez questão de homenagear o “Rei”. Conforme prometido após fazer história e ter se igualado a Zico como maior artilheiro da história do clube na Libertadores, na vitória por 3 a 2 sobre a LDU, em maio, o camisa 9 enviou presentes ao Galinho de Quintino, que, do Japão, foi às redes sociais compartilhar e agradecer os mimos.

– Gratidão total ao Gabigol pelo presente que recebi aqui no Japão. O troféu de melhor jogador na partida contra Liga de Quito na Libertadores e a camisa do jogo com autógrafo. Muito obrigado, Gabriel, e que Deus continue abençoando a sua carreira, e gol neles – escreveu Zico.

– Fala, Zico! Queria agradecer a você pelas palavras de apoio e de carinho. Queria dizer que foi um dia muito especial para mim, chegar na marca do nosso Rei, do nosso ídolo eterno. Vou te enviar o troféu e a camisa do jogo. Muito obrigado por tudo – disse Gabi, no último mês, logo após o feito.

Vale lembrar que, atualmente, Gabigol lidera isolado como o principal goleador do Fla na história da Libertadores, com 17 gols – um a mais em relação a Zico.

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, onde irá encarar o Defensa y Justicia-ARG, o Flamengo foca as atenções para a Copa do Brasil, já que, na próxima quinta-feira (10), a partir de 21h30, visitará o Coritiba pela ida da terceira fase, no Estádio Couto Pereira.

Fonte: Lance