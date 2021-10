Zumbi e Cruzeiro decidem a 2ª Divisão do Alagoano 2021

Está definida a final do Campeonato Alagoano da 2ª divisão 2021. Na tarde deste domingo (17), o Zumbi derrotou o FF Comercial de virada, por 2 a 1, e conquistou a vaga na decisão do campeonato. A partida foi marcada por fortes emoções, com gols nos momentos finais. Marcão e Geovany fizeram para o time de União dos Palmares, enquanto Bruno fez o do time viçosense. Duelo aconteceu no Estádio Orlandão.

Apesar de ter perdido a partida de ida, também por 2 a 1, o Zumbi conseguiu sua vaga na final por ter feito a melhor campanha na fase de classificação. Nas semis, resultados iguais classificam os clube de melhor campanha.

Jogo emocionante

Precisando vencer para chegar à decisão, o Zumbi foi completamente para cima do FF Comercial. O primeiro inteiro foi de grande domínio do Alviverde. Apesar disso, quem balançou as redes primeiro foi o Comercial, que aumentou sua vantagem.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, Soteldo partiu em velocidade, tocou para Xudo, armando contra-ataque. Bruno apareceu livre na grande área, livre, e quando recebeu o passe, só empurrou para o gol e abriu o placar.

No segundo tempo, o roteiro foi muito parecido: pressão gigante do time mandante. Jaelson Marcelino mudou, colocando peças mais ofensivas, e apesar da pressão, o goleiro Genisson segurou bem no gol até os 35, quando Marcão teve estrela. Marcão recebeu de Tubinho, fez o giro de corpo e empatou o jogo.

O 1 a 1 ainda era insuficiente para o Zumbi, que seguiu em cima. Com pouco tempo, o clube se atirou e aos 45 veio a derradeira chance do jogo. Marcão mandou de bicicleta para Geovany, que chegou chutando de primeira, um golaço e 2 a 1 para o Pantera. Os presentes no estádio explodiram de emoção enquanto os jogadores comemoraram no alambrado.

Após o gol, pouco tempo de bola rolando prosseguiu, o que gerou reclamação dos jogadores do Comercial, quando o árbitro encerrou a partida, aos 53, com a classificação do Zumbi.

A decisão

O Zumbi vai encarar o Cruzeiro na decisão, em duas partidas. Dessa vez, não há vantagem de resultados iguais, porém, o Pantera Verde decide em casa. A partida de ida, por sua vez, acontece em Arapiraca. As datas e horários ainda serão confirmadas pela FAF, entretanto, os clubes trabalham nos bastidores para terem presença de torcida.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb