5 livros sobre “ideologias de esquerda”

Data: 21/06/2019



Palco de intensos debates e polêmicas, o socialismo e o comunismo são dois modelos de governo onde todas as pessoas teriam o mesmo direito a tudo com a abolição da propriedade privada, mas não individual. A premissa é de que todas as pessoas devam ter vida digna, não havendo necessidade de “trabalhar anos” ou ganhar em apostas online, por exemplo, para se conseguir ter acesso a viagens, bens de consumo, propriedades etc.

Se você quer entender, independente de sua posição política, um pouco mais sobre como funcionam as ideias socialistas e comunistas comumente atrelados a “governos de esquerda”, selecionamos cinco livros famosos relacionados.

1 – O Manifesto Comunista

Escrito por Karl Marx, esse é o mais lembrado quando o assunto é comunismo. Ele foi escrito em 1848 durante a época de grandes lutas urbanas, que culminou na Revolução Industrial.

Marx e Engels fazem uma análise histórica e avaliam diversas formas de opressão social ao longo de toda a história da humanidade, argumentando que, mesmo a sociedade não tendo mais o poder monárquico ou religioso, a burguesia era a nova classe opressora.

“Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou sempre, ou por uma transformação revolucionária, da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em luta.” – Marx, no Manifesto Comunista

2 – O ABC de Socialismo

Apesar de não necessariamente comunista, o livro ABC do Socialismo resume em oito capítulos que explica, de modo bem didático, questões envolvendo o socialismo, incluindo questionamentos sobre o capitalismo ser livre e democrático; aborda também um capítulo inteiro sobre o argumento de que o socialismo funciona bem na teoria, mas não na prática.

Questiona também o papel dos ricos ficarem com tanto dinheiro e haver tanta desigualdade; abordam a diferenciação entre propriedade privada e propriedade pessoal; argumenta que o socialismo não necessariamente está atrelado a ditadura, e que a ideia central do socialismo é erradicar as guerras, a miséria, e colocar o trabalhador no papel de central importância.

A ideia do livro é argumentar sobre mitos e verdades sobre o comunismo, desconstruindo a ideia negativa que as pessoas têm, e dando sua visão sobre o que é melhor.

3 – Comunismo para Crianças

Da autora alemã Bini Adamczak, o Comunismo para Crianças é um livro polêmico que explica, de modo didático, as origens e a história do comunismo, apresentando como a ideologia de esquerda poderia servir de modelo político. Apesar do título, a Adamczak diz que o livro é para todos, já que a ideia é ter uma linguagem fácil de entender.

Dividido em duas partes, na primeira é mostrado exemplos simples e evidencia as diferenças entre comunismo e capitalismo e, no final, ele explica o porque os regimes ditos comunistas não deram certo no mundo e que, nenhum deles, foram regimes comunistas de fato. Já na segunda, a autora “mergulha” um pouco mais no assunto e apresenta argumentos mais contundentes, dando uma abordagem mais teórica, mas de linguagem igualmente acessível.

Entre os tópicos abordados estão a desigualdade do capitalismo e os problemas causados por esse sistema de governo. Para isso, ela usa de artifícios como príncipes e princesa, camponesas, patroas como se fossem a bruxa da branca de neve.



4 – O Capital

Também desenvolvido por Karl Marx, o Capital não é uma obra isolada, mas sim um conjunto de quatro livros que analisam o capitalismo e indicam que a sociedade, naturalmente, tenderia para o comunismo. Curiosamente, apenas o primeiro livro foi publicado enquanto Marx estava vivo, e os outros três vieram pelas mãos de Friedrich Engels, amigo e colaborador de Marx.

A ideia dos livros era revelar a lei econômica do movimento da sociedade moderna, buscando entender o processo do capitalismo e que este era um sistema transitório e que, inevitavelmente, seria substituído pelo socialismo, outro sistema de governo transitório, para enfim, chegar ao comunismo, onde haveria uma sociedade igualitária, sem luta de classes, onde todos teriam acesso a tudo.

Aqui são apresentados conceitos de Mais Valia, Capital Constante, Modo de Produção Capitalista, Acumulação Primitiva etc.

5 – 17 contradições e o fim do capitalismo

Escrito por David Harvey, às 17 contradições e o fim do capitalismo busca compreender a “saúde” do capitalismo. Sendo o mais recente entre todos os livros, ele aborda algumas contradições bem interessantes como valores de uso, valores de troca; representação através do dinheiro; propriedade privada e função do estado; liberdade e dominação. Por ser contemporâneo, ele tem linguagem acessível e, talvez, seja o melhor ponto de partida para entender sobre.

“Para a sociedade ocidental moderna, o capital parece tão natural como o ar que se respira, e quase ninguém pensa em questioná-lo. Mas saber o que faz o capital funcionar – e o que, por outro lado, pode abalar suas bases – é crucial para compreender sua saúde em longo prazo, bem como as vastas implicações de qualquer mudança para a economia global. É o que faz o geógrafo britânico David Harvey nesta obra incisiva, ao revelar a vanguarda de suas análises das dinâmicas do capital e destrinchar as contradições internas desse motor econômico.” – diz a sinopse do livro.

por divulgação