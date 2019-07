Apostas esportivas movimentam mercado bilionário no Brasil

Data: 15/07/2019



O ser humano sempre teve uma ânsia por competir, e por isso, as apostas esportivas existem desde a antiguidade e tem perdurado até os dias atuais, facilitadas pelos diversos sites disponíveis na Internet relacionados ao assunto.

No Brasil, esse mercado é bastante vasto, e por isso o governo tem enxergado cada vez mais a possibilidade de arrecadar com essa prática, tanto de forma direta, através dos impostos gerados, quanto indiretamente, diante da geração de empregos e das empresas que são criadas na área.

É muito provável que as coisas mudem muito em relação ao mercado de apostas esportivas no Brasil nos próximos anos, já que o número de pessoas que possuem esse hobby tem crescido muito no país, e essas empresas estão prometendo entrar “com tudo” no mercado nos próximos anos.

Os brasileiros gastam cerca de R$ 2 bilhões em apostas esportivas por ano, e a previsão é que esse valor cresça ainda mais nos próximos anos, já que as projeções que tem sido feitas para este ramo da economia são muito positivas.

A modalidade de aposta esportiva que é melhor aceita no país é a conhecida por quotas fixas, em que o apostador já sabe, no momento em que vai apostar, quanto dinheiro vai ganhar caso acerte o resultado.

Diversos sites estão disponíveis para brasileiros, dentre eles o Bet365 apostas, em que as apostas são feitas de maneira segura em diversas modalidades esportivas.

Diante da crise que o Brasil enfrenta, o reforço na arrecadação tem sido buscado pelo governo de diversas formas, e o setor de apostas esportivas promete ser uma das melhores fontes de renda para a administração pública nos próximos anos.

A expectativa é que muitas empresas sejam criadas e que sejam gerados diversos empregos neste setor, aumentando a arrecadação indireta. Se quiser saber mais informações sobre isso, acesse aqui.

Os sites de apostas esportivas atualmente estão situados fora do país, e a expectativa é que muitos deles se instalem no Brasil nos próximos anos.

Não é só no Brasil que as apostas esportivas têm feito cada vez mais sucesso, pois no exterior essa “febre” já existe há algum tempo, e na Europa os times de futebol são inclusive patrocinados por esses sites.

Um exemplo disso é um dos eventos mais importantes do mundo o SuperBowl, que possui uma das maiores audiências do ano na televisão americana no dia em que é transmitido.

No ano de 2019 durante a realização deste evento, foram gastos cerca de US$ 6 bilhões pelos espectadores americanos em apostas esportivas, um número que é praticamente equivalente a 1 em cada 10 pessoas.

Por isso, se você se interessa por apostas esportivas, fique de olho nesse mercado que só tende a crescer nos próximos anos, tanto no Brasil quanto no exterior e não deixe de conhecer o Sportingbet bônus.

por divulgação