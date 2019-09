Rinoplastia: Tudo o que você precisa saber | Quanto custa, preço, antes e depois

Data: 20/09/2019

A rinoplastia está entre os procedimentos estéticos mais realizados nos últimos anos, competindo inclusive com a mamoplastia de aumento, o chamado silicone. Porém, pode ser que você ainda não conheça exatamente o que é ou como funciona esse procedimento. Assim, esse post vem como um guia completo e fácil para entender tudo sobre a rinoplastia de uma vez por todas. Ficou curioso? Então, vem comigo!

O que é rinoplastia

Para começar, é chegada a hora de definir a que se refere essa cirurgia. Dessa maneira, rinoplastia é o procedimento que tem como foco fazer uma correção estética no nariz. Geralmente, o objetivo mais comum é tirar aquela curvinha ou calombo na parte superior, deixando o nariz levemente arrebitado. Entretanto, as possibilidades são várias.

Na rinoplastia, você pode aumentar ou diminuir as dimensões do nariz, deixar a ponta mais fina ou aumentar a projeção, reduzir as asas nasais, que é por onde sai o ar, entre outras. Mesmo que tenha ganhado certa notoriedade nos últimos anos, visto que os números de procedimentos aumentaram, essa cirurgia plástica é bastante antiga. Ao que tudo indica, os primeiros procedimentos estéticos no nariz foram realizados no final do século 19, sendo muito diferentes e menos seguros de como ocorre hoje. O procedimento pode ser realizado por via aberta, na estrutura do nariz, ou fechado, que é por dentro.

É importante dizer que a rinoplastia pode ter apenas função estética, mas também funcional, melhorando a respiração e evitando até o ronco excessivo.

Rinoplastia antes e depois



Ao contrário do que você pode imaginar, a rinoplastia é um procedimento muito procurado por homens, principalmente devido às mudanças estéticas de masculinidade dos últimos anos. Para entender a rinoplastia masculina, é preciso saber que se trata de traços harmônicos diferentes, garantindo um efeito natural.

Com isso em mente, as principais características que a rinoplastia masculina segue incluem:

Nariz em maior proporção;

O dorso do nariz masculino é mais reto;

A ponta tem uma rotação entre 40 e 95 graus.

Em resumo, a rinoplastia masculina deve evitar que o órgão fique muito fino ou arrebitado, garantindo o aspecto desejado e evitando que pareça falso. Grande parte dos casos de rinoplastia masculina são para a correção de defeitos de nascença, devido à quebra do órgão bem como problemas respiratório. Já a questão puramente estética bem crescendo aos poucos. Em relação ao antes e depois, é possível esperar que você respire melhor ou normalmente, ronque menos, tenha um nariz visualmente natural e mais harmônico e bonito.

Rinoplastia feminina – Antes e depois



Quando o assunto são cirurgias plásticas, as mulheres ainda são as que lideram o ranking e com a rinoplastia não poderia ser diferente. Grande parte dos casos de rinoplastia feminina consistem em deixar o dorso do nariz mais harmônico, retirando aquele calombo, ao mesmo tempo que arrebita mais a ponta do órgão. Além do mais, pequenas reparações também são comuns, como deixar o nariz mais fino ou reduzir as asas nasais. Frequentemente, as mulheres têm a face e as linhas mais delicadas, sendo menos marcantes que as dos homens e, portanto, seguindo estéticas diferentes.

Assim, as principais características da rinoplastia feminina incluem:

Menor proporção do nariz;

Dorso nasal mais angulado;

Ponta com rotação de 95 a 105 graus.

Dessa maneira, você garante um nariz visualmente mais harmônico e delicado, de acordo com o seu rosto, garantindo um visual esteticamente mais bonito.

Rinoplastia preço



Assim como a maior parte das cirurgias plásticas, o preço da rinoplastia pode variar muito de acordo com o médico e clínica no qual o procedimento é realizado. De acordo com os dados mais recentes, tanto a rinoplastia masculina quanto feminina podem variar de R$ 9 mil a R$ 19 mil. Valores menores que esse devem ser questionados, visto que existem diversos profissionais não qualificados que se arriscam na prática e podem comprometer a sua saúde e estética. É relevante dizer que pacientes que possuem problemas funcionais, como o desvio de septo, terão que desembolsar um pouco mais que isso. Geralmente, as clínicas trabalham com acréscimos, portanto quanto custa uma rinoplastia pode variar de acordo com os procedimentos que serão realizados.

Rinoplastia pós-operatório e recuperação



Os cuidados para fazer a rinoplastia começam antes de você subir na mesa e incluem uma série de exames para que seja autorizado o procedimento, bem como jejum de oito horas e até a suspensão de alguns remédios, como os anticoagulantes. Sabendo disso, saiba que o pós-operatório não é rápido. O nariz é uma das regiões do corpo que demoram que desinchar bem como a cicatrização é mais lenta. Assim, a recomendação médica é repouso total por pelo menos sete dias, além de ser essencial manter a cabeça sempre elevada. Por ser uma área delicada e próxima da boca, o indicado é comer apenas alimentos frios nos primeiros dias de pós-operatório bem como alimentos mais fáceis de mastigar. Já na questão do inchaço, a resposta é esperar a cicatrização.

Um cuidado básico para que a recuperação seja mais rápida envolve a compressa gelada na área, bem como nos olhos, e também fisioterapia. Em alguns casos, o médico cirurgião também pode indicar uma drenagem linfática facial, para ajudar a reduzir o inchaço, o que melhora a cicatrização dos tecidos. Como toda a área sofre com o procedimento, é bastante comum que a região abaixo dos olhos e próximo ao nariz fiquem roxas. Pode ocorrer uma dificuldade para respirar nos primeiros dias, principalmente por estar com a tala, mas isso costuma melhorar após quatro ou cinco dias, sendo que não compromete a respiração e saúde vital do paciente. Grande parte dos casos o desconforto está associado ao uso da tala e curativos, menos asa nasal para respirar e dores amenas. Ainda assim, é recomendado o uso de anti-inflamatórios.

Outras recomendações para a recuperação e pós-operatório

Além do que já foi citado, existem outros cuidados que são de extrema importância e devem ser seguidos à risca. Por exemplo, você não deve se expor ao sol, já que isso aumenta o inchaço e dificulta a cicatrização, além de ser uma possibilidade para o aparecimento de manchas na pele. Ao mesmo tempo, sempre passe protetores e fiquem em locais cobertos e longe do mormaço. Durante quatro semanas, todas as atividades físicas devem ser suspensas da sua agenda. Após esse período converse com o seu médico, sendo que pode ser liberado exercícios leves e curtos. Já atividades que podem resultar em trauma nasal, são adiadas por pelo menos dois meses.

Quando é possível ver o resultado da cirurgia?

trabalho dentro de uma a duas semanas, mas o prazo final deve ser avaliado junto com o profissional que realiza e acompanha o seu caso.

Segundo os especialistas, dá para notar as primeiras mudanças dentro de alguns meses, mas o resultado final é obtido depois de, no mínimo, um ano. Devido a lenta cicatrização e recuperação, um nariz pode demorar até três anos para que todos os tecidos estejam totalmente acomodados novamente.

Rinoplastia RJ

Se você é do Rio de Janeiro ou mora próximo do estado, um dos cirurgiões destaque da área quando o assunto é cirurgia plástica é o Dr. Adriano Medeiros.

Quem é Adriano Medeiros?

O cirurgião plástico nasceu em setembro de 1977 no Rio de Janeiro, onde ainda reside. Durante a infância, viveu em Minas Gerais devido a separação dos pais. Morando com a mãe, que tinha três empregos para conseguir pagar a escola do filho, uma nova família veio se juntar a Adriano. O agora padrasto, formado em medicina, abriu um novo mundo de possibilidades e fez com que, aos dez anos, Adriano já decidisse o que queria no futuro. Entrou na faculdade de medicina em 1998, se formando em 2003 e ingressando nas Forças Armadas em 2004, como tenente médico até 2005. Em seguida, começou a residência médica no Hosp. Getúlio Vargas, já no Rio, e em 2009 teve como mentor Dr. Farid Hakme, no Hospital da Plástica. Ao longo dos anos, Adriano estudou e recebeu diplomas, se formando com honra e descobrindo esse mundo novo da estética, trabalhando com grandes nomes e participando de diversos congressos ao redor do mundo.

Quais procedimento o cirurgião realiza?

Com endereço na Barra da Tijuca, Adriano juntamente com sua equipe, realizam uma série de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas, como:

Rinoplastia feminina e masculina;

Lipoaspiração;

Mamoplastias de aumento e redução;

Peeling químico;

Aplicação de ácido hialurônico;

Ginecomastia;

Lifting facial;

Implante capilar;

Abdominoplastia, entre outros.

Caso queira conhecer um pouco mais sobre os estudos, formação ou currículo profissional de Adriano Medeiros, é possível consultar na internet através do CRM: 52-75672-5. Conclusão Em conclusão, a rinoplastia feminina ou masculina surge como uma possibilidade de mudar uma característica do nariz que não faz jus ao seu rosto ou mesmo melhorar a sua capacidade respiratório, corrigindo erros genéticos, como o desvio de septo. Assim, uma das possibilidades é consultar profissionais qualificados, como Adriano Medeiros, avaliar o seu caso e garantir o melhor tratamento. Dessa maneira, você pode retirar todas as suas dúvidas sobre internação, operatório e recuperação, bem como saber o quanto vai custar.

