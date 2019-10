Jogos de azar: Deu zebra no Cartola

Data: 07/10/2019

Que o jogos de azar são proibidos no nosso país, todo mundo já sabe. Mas algo que talvez você não saiba é que as apostas envolvendo a paixão nacional (futebol) também é considerado jogo de azar, de forma idêntica ao jogo do bicho.Sendo assim, as apostas envolvendo o Catimba do cartola, podem estar com os dias contados.

O que o cartola tem a ver Jogos de azar?

Os jogos de azar são proibidos em nosso país, no entanto, o jogo do bicho, bingos e outros jogos de azar continuam na ativa por aí.

Mas e o cartola, o que tem a ver com os jogos de azar?

Segundo o ministério da economia a “liga” ou Catimba é um jogo de azar.

Diante dessa alegação do Ministério da Economia, o Cartola se defendeu. A empresa alegou que não há nenhuma irregularidade em suas atividades, afinal, ele é apenas um jogo.

Como eles próprios se descrevem, um “Fantasy game”. Quanto a versão paga do jogo, o Cartola Pro. Alegaram ter a liberação das autoridades para participar, pois tratava apenas de eventos e sorteios para atrair mais clientes.

Mas o cartola começa a parecer com o jogo do bicho é na sua área chamada de “liga”. Assim, cada participante tem direito a 1 liga no plano gratuito e a 7 ligas no planos Pro. Entretanto, não há nenhum tipo de premiação nesta liga.

Mas, isto não impede que as pessoas apostem. Assim, as pessoas apostam entre si e isso não constitui nenhum crime.

Pois o que houve foi apenas a divisão de um dinheiro arrecadado. Semelhantemente ao que acontece no Poker. Este aliás, não é crime também!

Com isso você deve estar se perguntando o qual o ilícito que cometeu?

Simples, o problema em sí não é com o cartola, mas com a plataforma Catimba.

O Ministério público alegou que a irregularidade é que este tipo de aposta não possui nenhum tipo de comprovação de que o vencedor receberá o prêmio. Semelhante ao que acontece com o jogo do bicho.

Colocando todos no mesmo barco

As ligas do Cartola, como por exemplo a Catimba, pode sim ser considerados jogos de azar, pela forma que em que eles atuam.

Sendo enquadrado como o jogo do bicho, o Ministério da Economia diz, que tanto é crime para quem está por trás deste tipo de aposta, quanto para quem aposta.

Desta forma, a pessoa que for pega nesta prática, pode pegar de 3 meses a 1 ano de prisão (para os donos da aposta) e multa de 2 mil a 200 mil (para os apostadores).

Mesma pena aplicada para o jogo do bicho.

O advogado Luiz Felipe Maia, é uma das pessoas que a justiça está ouvindo para a liberação ou não do jogo do bicho. Assim ele teceu o seguinte comentário a respeito da Catimba.

“É um risco para quem opera e para quem ganha. Se for entendido que isso é jogo de azar, quem participa também está sujeito à penalidade”,

por divulgação