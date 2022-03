CSA goleia o Altos em Maceió e vai encarar o Sport nas quartas de final da Copa do NE: 3 a 0

O CSA vai jogar em casa, no Rei Pelé, as quartas de final da Copa do Nordeste de 2022. Na tarde deste sábado (19), com um time mesclado, o Azulão goleou o Altos-PI, por 3 a 0, pela 8ª e última rodada da primeira fase da competição. Depois de um primeiro tempo apático, sem criatividade, Mozart fez algumas alterações e Lucas Marques, Rodrigo Rodrigues e Luiz Henrique, com a colaboração do goleiro, anotaram os gols da vitória azulina sobre o Jacaré.

Com a vitória, o Azulão terminou a fase de grupo na vice-liderança do Grupo A, com 12 pontos. E vai disputar uma vaga nas semifinais contra o Sport, nesta terça-feira (22) ou quarta (23), em jogo único. A CBF deve confirmar amanhã a data e horário da partida. Por sua vez, o time piauiense, que precisava vencer e torcer por uma combinação de resultados, se despediu do torneio na 7ª colocação do Grupo B, com nove pontos.

por Guilherme Magalhães, Raphael Alves e Shelton Melo – Gazetaweb