Mulher com deficiência visual denuncia ter sido vítima de abuso sexual

Uma mulher com deficiência visual procurou agentes do programa Ronda no Bairro na manhã desta terça-feira, 29, para denunciar um suposto caso de abuso sexual cometido por dois conhecidos dela no último domingo, 27, no bairro do Benedito Bentes, na parte alta de Maceió.

Segundo informação da assessoria do programa, após conversa com os psicólogos e assistentes sociais do Ronda no Bairro, a vítima informou que estava na companhia dos dois homens e, após consumirem bebida alcoólica, ela perdeu a consciência e foi levada para um motel.

A mulher expressou o desejo de denunciar os supostos abusadores, fazer exame de corpo de delito e buscar comprovações de tal ocorrência. No momento, ela foi encaminhada pelas equipes do Ronda para o Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência (NAMVV) da Casa de Direito, onde está recebendo assistência e tomando as devidas providências.

Fonte: com assessoria Ronda do Bairro