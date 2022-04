CRB e CSA assinam patrocínio com Governo de Alagoas e vão receber R$ 2,5 milhões cada

O esporte alagoano recebeu mais um importante aporte financeiro do Governo de Alagoas, através da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj). Ao todo, foram destinados R$ 5,3 milhões para CSA, CRB, UDA e a Federação Alagoana de Handebol. Os contratos foram assinados pelo governador Klever Loureiro, em uma solenidade no Palácio República dos Palmares. Para ele, essa é uma importante forma de fomento de práticas esportivas que auxilia na educação de jovens e adultos, bem como na atração de turistas para conhecer nossas belezas naturais.

“Essa assinatura de contratos é uma sequência de investimentos do Governo de Alagoas para o esporte. As principais equipes de Alagoas serão beneficiadas, a principal equipe feminina e um grande evento de nove internacional será realizado na nossa capital”, afirmou o Secretário do Esporte, Lazer e Juventude.

CSA e CRB recebem R$ 2,5 milhões cada, uma vez que são as principais equipes do futebol alagoano, disputando competições de nível estadual, regional e nacional – inclusive a série B de abril até o final do segundo semestre. “Coube-me esse privilégio de assinar este convênio”, disse fazendo um paralelo que o aumento no convênio com os clubes foi iniciado na gestão do ex-governador Renan Filho. A assinatura foi feita ao lado do secretário do Esporte, Charles Hebert, e dos presidentes das entidades beneficiadas.

“Antigamente a luta era para permanecer na competição. A gente hoje está na série B e briga para subir. Isso enche toda Alagoas de orgulho atraindo toda atenção nacional para gente”, afirmou o presidente do CSA, Omar Coelho. O presidente do CRB, Mário Marroquim, elogiou a iniciativa apontando que estes recursos ajudam a custear o esporte e deixar as equipes alagoanas competitivas. Ele fez questão de citar o retorno de um governador regatiano após 23 anos de azulinos no comando de Alagoas.

Além disso, o União Desportiva Alagoana (UDA) – equipe de destaque no futebol feminino – receberá R$ 100 mil; enquanto a Federação Alagoana de Handebol ficou com R$ 200 mil de apoio para a realização da competição Sul-Centro de Handebol de Praia, em Maceió, entre os dias 9 e 14 de abril. “Estou muito feliz em receber essa valorização ao futebol feminino. A gente sabe que é uma luta para todos que fazem o esporte, que vivem em meio a tantas dificuldades”, agradeceu o presidente da UDA, Adeilson Cassimiro.

Também participaram da reunião o secretário do Gabinete Civil, Fábio Farias; o deputado estadual Silvio Camelo; o desembargador Orlando Rocha; o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó; o presidente da Federação de Handebol, André Figueiredo; e os secretários Executivos da Selaj, Morgana Tavares e Ênio Oliveira Júnior.

Fonte: Secom Alagoas